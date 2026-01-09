Bugünkü Dividends Fiyatı

Bugünkü Dividends (DIVIDENDS) fiyatı $ 0,00001689 olup, son 24 saatte % 8,79 değişim gösterdi. Mevcut DIVIDENDS / USD dönüşüm oranı DIVIDENDS başına $ 0,00001689 şeklindedir.

Dividends, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.881,8 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,37M DIVIDENDS şeklindedir. Son 24 saat içinde DIVIDENDS, $ 0,00001522 (en düşük) ile $ 0,00001709 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00016549 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001212 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DIVIDENDS, son bir saatte +%0,32 ve son 7 günde +%33,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dividends (DIVIDENDS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,88K$ 16,88K $ 16,88K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,88K$ 16,88K $ 16,88K Dolaşım Arzı 999,37M 999,37M 999,37M Toplam Arz 999.372.064,14007 999.372.064,14007 999.372.064,14007

Şu anki Dividends piyasa değeri $ 16,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DIVIDENDS arzı 999,37M olup, toplam arzı 999372064.14007. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,88K.