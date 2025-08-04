Dog Stolen From Tesla (LEMON) Nedir?

The owners of an 11-year-old Yorkie want their dog back after he was stolen from a Tesla nearly two weeks ago from a parking lot in the City of Industry. Lemon has long golden hair on his head, short hair on his body and is nearly toothless because of his age. The pup's owners are offering $2,000 for his safe return. The dog was nabbed from the back of the Tesla as it was in 'dog mode,' on April 19 at the Plaza at Puente Hills. Tesla footage partially caught the suspect, described as a man wearing a gray sweater, a beanie and gloves, according to the Los Angeles Sheriff's Department.

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Dog Stolen From Tesla (LEMON) Kaynağı Resmi Websitesi

Dog Stolen From Tesla (LEMON) Token Ekonomisi

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