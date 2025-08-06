DOGE BABY Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Doge Baby Fiyatı (DOGE BABY)

Listelenmedi

Doge Baby (DOGE BABY) Canlı Fiyat Grafiği

$4,19
$4,19$4,19
+%12,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Doge Baby (DOGE BABY) Fiyatı

Doge Baby (DOGE BABY), şu anda 4,19 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,25M USD piyasa değerine sahiptir. DOGE BABY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Doge Baby Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%12,01
Doge Baby 24 saatlik fiyat değişimi
300,00K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Doge Baby (DOGE BABY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Doge Baby / USD fiyat değişimi, $ +0,448949.
Son 30 gün içerisinde, Doge Baby / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Doge Baby / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Doge Baby / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,448949+%12,01
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Doge Baby (DOGE BABY) Fiyat Analizi

En güncel Doge Baby fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,65
$ 3,65$ 3,65

$ 4,28
$ 4,28$ 4,28

$ 4,28
$ 4,28$ 4,28

+%1,55

+%12,01

--

Doge Baby (DOGE BABY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,25M
$ 1,25M$ 1,25M

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300,00K
300,00K 300,00K

Doge Baby (DOGE BABY) Nedir?

The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!

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Doge Baby (DOGE BABY) Kaynağı

Resmi Websitesi

Doge Baby (DOGE BABY) Token Ekonomisi

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DOGE BABY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DOGE BABY / VND
110.259,85
1 DOGE BABY / AUD
A$6,4526
1 DOGE BABY / GBP
3,1425
1 DOGE BABY / EUR
3,6034
1 DOGE BABY / USD
$4,19
1 DOGE BABY / MYR
RM17,7237
1 DOGE BABY / TRY
170,4073
1 DOGE BABY / JPY
¥615,93
1 DOGE BABY / ARS
ARS$5.609,0692
1 DOGE BABY / RUB
335,7028
1 DOGE BABY / INR
367,2954
1 DOGE BABY / IDR
Rp68.688,5136
1 DOGE BABY / KRW
5.827,5358
1 DOGE BABY / PHP
241,0088
1 DOGE BABY / EGP
￡E.202,8798
1 DOGE BABY / BRL
R$23,045
1 DOGE BABY / CAD
C$5,7403
1 DOGE BABY / BDT
510,9705
1 DOGE BABY / NGN
6.406,7195
1 DOGE BABY / UAH
174,723
1 DOGE BABY / VES
Bs527,94
1 DOGE BABY / CLP
$4.047,54
1 DOGE BABY / PKR
Rs1.186,9432
1 DOGE BABY / KZT
2.253,8848
1 DOGE BABY / THB
฿135,6722
1 DOGE BABY / TWD
NT$125,5324
1 DOGE BABY / AED
د.إ15,3773
1 DOGE BABY / CHF
Fr3,352
1 DOGE BABY / HKD
HK$32,8496
1 DOGE BABY / MAD
.د.م38,129
1 DOGE BABY / MXN
$78,3949
1 DOGE BABY / PLN
15,4611
1 DOGE BABY / RON
лв18,3522
1 DOGE BABY / SEK
kr40,5173
1 DOGE BABY / BGN
лв7,0392
1 DOGE BABY / HUF
Ft1.441,8209
1 DOGE BABY / CZK
88,9537
1 DOGE BABY / KWD
د.ك1,27795
1 DOGE BABY / ILS
14,4555