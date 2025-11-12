Bugünkü Doge Strategy Fiyatı

Bugünkü Doge Strategy (DOGESTR) fiyatı $ 0,00000771 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut DOGESTR / USD dönüşüm oranı DOGESTR başına $ 0,00000771 şeklindedir.

Doge Strategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.705,18 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B DOGESTR şeklindedir. Son 24 saat içinde DOGESTR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01630849 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000683 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOGESTR, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Doge Strategy (DOGESTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,71K$ 7,71K $ 7,71K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,71K$ 7,71K $ 7,71K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Doge Strategy piyasa değeri $ 7,71K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOGESTR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,71K.