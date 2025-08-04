DogeFather Fiyatı (THE DOGEFATHER)
DogeFather (THE DOGEFATHER), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 354,83K USD piyasa değerine sahiptir. THE DOGEFATHER / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, DogeFather / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DogeFather / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DogeFather / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DogeFather / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%11,40
|30 Gün
|$ 0
|+%13,69
|60 Gün
|$ 0
|-%33,70
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DogeFather fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,87
+%11,40
-%1,90
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The term "Dogefather" typically refers to a project or meme related to the popular cryptocurrency Dogecoin (DOGE) and its most notable supporter, Elon Musk. The "Dogefather" nickname has been used by Elon Musk in various contexts, including his tweets and public statements about Dogecoin. It combines "Doge," the mascot of Dogecoin, and "Godfather," symbolizing Musk's influential role in promoting and popularizing Dogecoin.
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