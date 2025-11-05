BorsaDEX+
Bugünkü canlı ZEROBASE fiyatı 0.1575 USD. ZBT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ZBT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı ZEROBASE fiyatı 0.1575 USD. ZBT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ZBT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

ZBT Hakkında Daha Fazla Bilgi

ZBT Fiyat Bilgileri

ZBT Nedir

ZBT Whitepaper

ZBT Resmi Websitesi

ZBT Token Ekonomisi

ZBT Fiyat Tahmini

ZBT Fiyat Geçmişi

ZBT Satın Alma Kılavuzu

ZBT / İtibari Para Dönüştürücüsü

ZBT Spot

ZBT USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

ZEROBASE Logosu

ZEROBASE Fiyatı(ZBT)

1 ZBT / USD Canlı Fiyatı:

$0,1573
$0,1573$0,1573
-%1,811D
USD
ZEROBASE (ZBT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:40:04 (UTC+8)

ZEROBASE (ZBT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,1468
$ 0,1468$ 0,1468
24 sa Düşük
$ 0,1632
$ 0,1632$ 0,1632
24 sa Yüksek

$ 0,1468
$ 0,1468$ 0,1468

$ 0,1632
$ 0,1632$ 0,1632

$ 1,1331922631579274
$ 1,1331922631579274$ 1,1331922631579274

$ 0,14738259029257134
$ 0,14738259029257134$ 0,14738259029257134

+%0,51

-%1,81

-%30,44

-%30,44

ZEROBASE (ZBT) canlı fiyatı $ 0,1575. ZBT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,1468 ve en yüksek $ 0,1632 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ZBT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,1331922631579274, en düşük fiyatı ise $ 0,14738259029257134 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ZBT son bir saatte +%0,51 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,81 ve son 7 günde -%30,44 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ZEROBASE (ZBT) Piyasa Bilgileri

No.607

$ 34,65M
$ 34,65M$ 34,65M

$ 3,87M
$ 3,87M$ 3,87M

$ 157,50M
$ 157,50M$ 157,50M

220,00M
220,00M 220,00M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

%22,00

ETH

Şu anki ZEROBASE piyasa değeri $ 34,65M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 3,87M. Dolaşımdaki ZBT arzı 220,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 157,50M.

ZEROBASE (ZBT) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için ZEROBASE fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0029-%1,81
30 Gün$ -0,0425-%21,25
60 Gün$ -0,0425-%21,25
90 Gün$ -0,0425-%21,25
Bugünkü ZEROBASE Fiyatı Değişimi

Bugün, ZBT, $ -0,0029 (-%1,81) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

ZEROBASE 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0425 (-%21,25) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

ZEROBASE 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ZBT değişimi $ -0,0425 (-%21,25) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

ZEROBASE 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0425 (-%21,25) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ZEROBASE (ZBT) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

ZEROBASE Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

ZEROBASE (ZBT) Nedir?

ZEROBASE, sıfır bilgi kanıtları (ZKP'ler) ve güvenilir yürütme ortamları (TEE'ler) kullanarak doğrulanabilir zincir dışı hesaplamayı mümkün kılan merkeziyetsiz bir kriptografik altyapı ağıdır. zkStaking, zkLogin ve ProofYield gibi ürünleri destekleyerek kurumsal DeFi, kullanıcı gizliliği ve gerçek dünya varlık stratejileri arasında köprü görevi görür.

ZEROBASE, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ZEROBASE yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ZBT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda ZEROBASE hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, ZEROBASE satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

ZEROBASE Fiyat Tahmini (USD)

ZEROBASE (ZBT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? ZEROBASE (ZBT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak ZEROBASE için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

ZEROBASE fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ZEROBASE (ZBT) Token Ekonomisi

ZEROBASE (ZBT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZBT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

ZEROBASE (ZBT) Satın Alma

Nasıl ZEROBASE satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım ZEROBASE Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ZEROBASE Kaynağı

ZEROBASE hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi ZEROBASE Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ZEROBASE Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü ZEROBASE (ZBT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ZBT fiyatı, 0,1575 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ZBT / USD güncel fiyatı nedir?
ZBT / USD güncel fiyatı $ 0,1575. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
ZEROBASE varlığının piyasa değeri nedir?
ZBT piyasa değeri $ 34,65M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ZBT arzı nedir?
Dolaşımdaki ZBT arzı, 220,00M USD.
ZBT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ZBT, ATH fiyatı olan 1,1331922631579274 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ZBT fiyatı (ATL) nedir?
ZBT, ATL fiyatı olan 0,14738259029257134 USD değerine düştü.
ZBT işlem hacmi nedir?
ZBT için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 3,87M USD.
ZBT bu yıl daha da yükselir mi?
ZBT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ZBT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:40:04 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

