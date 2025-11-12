Bugünkü Dogenerates Fiyatı

Bugünkü Dogenerates (DOGEN) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 5,44 değişim gösterdi. Mevcut DOGEN / USD dönüşüm oranı DOGEN başına -- şeklindedir.

Dogenerates, şu anda piyasa değeri açısından $ 54.665 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69B DOGEN şeklindedir. Son 24 saat içinde DOGEN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOGEN, son bir saatte -%0,18 ve son 7 günde -%7,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dogenerates (DOGEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 54,67K$ 54,67K $ 54,67K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 54,67K$ 54,67K $ 54,67K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

