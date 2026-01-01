Bugünkü DogeVerse Fiyatı

Bugünkü DogeVerse (DOGEVERSE) fiyatı $ 0,00000288 olup, son 24 saatte % 0,47 değişim gösterdi. Mevcut DOGEVERSE / USD dönüşüm oranı DOGEVERSE başına $ 0,00000288 şeklindedir.

DogeVerse, şu anda piyasa değeri açısından $ 575.668 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 200,00B DOGEVERSE şeklindedir. Son 24 saat içinde DOGEVERSE, $ 0,00000281 (en düşük) ile $ 0,00000291 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00041553 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000028 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOGEVERSE, son bir saatte -%0,29 ve son 7 günde -%9,76 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DogeVerse (DOGEVERSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 575,67K$ 575,67K $ 575,67K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 575,67K$ 575,67K $ 575,67K Dolaşım Arzı 200,00B 200,00B 200,00B Toplam Arz 200.000.000.000,0 200.000.000.000,0 200.000.000.000,0

