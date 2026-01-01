Bugünkü Doggy Fiyatı

Bugünkü Doggy (DOGGY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 11,25 değişim gösterdi. Mevcut DOGGY / USD dönüşüm oranı DOGGY başına $ 0 şeklindedir.

Doggy, şu anda piyasa değeri açısından $ 242.874 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,25B DOGGY şeklindedir. Son 24 saat içinde DOGGY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02948903 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOGGY, son bir saatte -%0,32 ve son 7 günde -%32,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Doggy (DOGGY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 242,87K$ 242,87K $ 242,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 242,87K$ 242,87K $ 242,87K Dolaşım Arzı 2,25B 2,25B 2,25B Toplam Arz 2.250.595.564,23979 2.250.595.564,23979 2.250.595.564,23979

