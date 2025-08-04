SN52 Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Dojo Fiyatı (SN52)

Listelenmedi

Dojo (SN52) Canlı Fiyat Grafiği

$3,68
$3,68$3,68
-%0,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Dojo (SN52) Fiyatı

Dojo (SN52), şu anda 3,68 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 7,23M USD piyasa değerine sahiptir. SN52 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Dojo Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,16
Dojo 24 saatlik fiyat değişimi
1,96M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Dojo (SN52) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Dojo / USD fiyat değişimi, $ -0,043360518806205.
Son 30 gün içerisinde, Dojo / USD fiyat değişimi, $ -0,6706295840.
Son 60 gün içerisinde, Dojo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Dojo / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,043360518806205-%1,16
30 Gün$ -0,6706295840-%18,22
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Dojo (SN52) Fiyat Analizi

En güncel Dojo fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,66
$ 3,66$ 3,66

$ 3,8
$ 3,8$ 3,8

$ 7,24
$ 7,24$ 7,24

+%0,08

-%1,16

-%21,81

Dojo (SN52) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7,23M
$ 7,23M$ 7,23M

--
----

1,96M
1,96M 1,96M

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Dojo (SN52) Kaynağı

Resmi Websitesi

Dojo (SN52) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SN52 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN52 / VND
96.839,2
1 SN52 / AUD
A$5,6672
1 SN52 / GBP
2,76
1 SN52 / EUR
3,1648
1 SN52 / USD
$3,68
1 SN52 / MYR
RM15,5664
1 SN52 / TRY
149,6656
1 SN52 / JPY
¥540,96
1 SN52 / ARS
ARS$5.020,44
1 SN52 / RUB
293,48
1 SN52 / INR
322,5888
1 SN52 / IDR
Rp60.327,8592
1 SN52 / KRW
5.089,8816
1 SN52 / PHP
210,7536
1 SN52 / EGP
￡E.178,3328
1 SN52 / BRL
R$20,608
1 SN52 / CAD
C$5,0416
1 SN52 / BDT
444,2496
1 SN52 / NGN
5.584,216
1 SN52 / UAH
151,8
1 SN52 / VES
Bs452,64
1 SN52 / CLP
$3.536,48
1 SN52 / PKR
Rs1.030,5104
1 SN52 / KZT
1.972,112
1 SN52 / THB
฿119,3792
1 SN52 / TWD
NT$109,848
1 SN52 / AED
د.إ13,5056
1 SN52 / CHF
Fr2,944
1 SN52 / HKD
HK$28,8512
1 SN52 / MAD
.د.م33,2304
1 SN52 / MXN
$69,2576
1 SN52 / PLN
13,5792
1 SN52 / RON
лв16,1184
1 SN52 / SEK
kr35,5488
1 SN52 / BGN
лв6,2192
1 SN52 / HUF
Ft1.265,4416
1 SN52 / CZK
78,0896
1 SN52 / KWD
د.ك1,1224
1 SN52 / ILS
12,512