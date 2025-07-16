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donk on bonk Fiyatı (DONK)

donk on bonk (DONK) Canlı Fiyat Grafiği

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-%39,701D
USD

Bugünkü donk on bonk (DONK) Fiyatı

donk on bonk (DONK), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 185,49K USD piyasa değerine sahiptir. DONK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

donk on bonk Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%39,79
donk on bonk 24 saatlik fiyat değişimi
68,99B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında donk on bonk (DONK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, donk on bonk / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, donk on bonk / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, donk on bonk / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, donk on bonk / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%39,79
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

donk on bonk (DONK) Fiyat Analizi

En güncel donk on bonk fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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-%2,79

-%39,79

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donk on bonk (DONK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 185,49K
$ 185,49K$ 185,49K

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68,99B
68,99B 68,99B

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we all love a bunch of donks.

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donk on bonk (DONK) Kaynağı

Resmi Websitesi

donk on bonk (DONK) Token Ekonomisi

donk on bonk (DONK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DONK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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DONK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DONK / VND
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1 DONK / AUD
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1 DONK / GBP
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1 DONK / EUR
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1 DONK / USD
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1 DONK / MYR
RM--
1 DONK / TRY
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1 DONK / JPY
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1 DONK / INR
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1 DONK / IDR
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1 DONK / PHP
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1 DONK / EGP
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1 DONK / BRL
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1 DONK / CAD
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1 DONK / BDT
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1 DONK / NGN
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1 DONK / UAH
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1 DONK / VES
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1 DONK / CLP
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1 DONK / PKR
Rs--
1 DONK / KZT
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1 DONK / THB
฿--
1 DONK / TWD
NT$--
1 DONK / AED
د.إ--
1 DONK / CHF
Fr--
1 DONK / HKD
HK$--
1 DONK / MAD
.د.م--
1 DONK / MXN
$--
1 DONK / PLN
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1 DONK / RON
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1 DONK / SEK
kr--
1 DONK / BGN
лв--
1 DONK / HUF
Ft--
1 DONK / CZK
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1 DONK / KWD
د.ك--
1 DONK / ILS
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