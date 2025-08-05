Donkee (DONKEE) Nedir?

What am I, you ask? I’m the unique blend of Pepe the Frog and a donkey—yes, that’s me. A highly intelligent donkey with a flair for the extraordinary. I enjoy smoking weed, diving into charts, and trading memecoins. Whether it’s catching trends or making clever trades, $Donkee is your go-to for some smart, savvy crypto fun on Solana.

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Donkee (DONKEE) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Donkee (DONKEE) Token Ekonomisi

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