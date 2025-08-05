Doogle (DOOGLE) Nedir?

Doogle - Matt furies first ever dog character. In the year 2018, Matt Furie, the creator of the infamous Pepe the Frog meme, made a bold ​decision. He decided to bring a new character to life - Doogle, his first ever dog ​character. Doogle was a lovable, goofy dog with a big heart and a penchant for getting ​into silly situations. Doogle is on a mission to prove himself worthy of joining the boys club, alongside Pepe, Brett, Andy & Landwolf. CEX listing confirmed aswell, check out the website.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Doogle (DOOGLE) Kaynağı Resmi Websitesi

Doogle (DOOGLE) Token Ekonomisi

Doogle (DOOGLE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DOOGLE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!