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DOTZ Fiyatı (DOTZ)

Listelenmedi

DOTZ (DOTZ) Canlı Fiyat Grafiği

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+1.20%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü DOTZ (DOTZ) Fiyatı

DOTZ (DOTZ), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 42.32K USD piyasa değerine sahiptir. DOTZ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

DOTZ Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+1.23%
DOTZ 24 saatlik fiyat değişimi
460.93M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında DOTZ (DOTZ) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, DOTZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DOTZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DOTZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DOTZ / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+1.23%
30 Gün$ 0+24.66%
60 Gün$ 0+71.84%
90 Gün$ 0--

DOTZ (DOTZ) Fiyat Analizi

En güncel DOTZ fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00271026
$ 0.00271026$ 0.00271026

--

+1.23%

-13.05%

DOTZ (DOTZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 42.32K
$ 42.32K$ 42.32K

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460.93M
460.93M 460.93M

DOTZ (DOTZ) Nedir?

We are more than just a meme coin! Our vision is to support local mom-and-pop shops and small businesses without any upfront costs by leveraging our Dotz coin. By partnering with these local businesses, we will offer discounts to Dotz coin holders, creating a mutually beneficial situation for both consumers and business owners. Dotz Coin removes the need for up-front advertising expenses, enabling companies to advertise their goods and services without worrying about money

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

DOTZ (DOTZ) Kaynağı

Resmi Websitesi

DOTZ (DOTZ) Token Ekonomisi

DOTZ (DOTZ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DOTZ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

DOTZ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DOTZ / VND
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1 DOTZ / AUD
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1 DOTZ / GBP
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1 DOTZ / EUR
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1 DOTZ / USD
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1 DOTZ / MYR
RM--
1 DOTZ / TRY
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1 DOTZ / JPY
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1 DOTZ / ARS
ARS$--
1 DOTZ / RUB
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1 DOTZ / INR
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1 DOTZ / IDR
Rp--
1 DOTZ / KRW
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1 DOTZ / PHP
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1 DOTZ / EGP
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1 DOTZ / BRL
R$--
1 DOTZ / CAD
C$--
1 DOTZ / BDT
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1 DOTZ / NGN
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1 DOTZ / UAH
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1 DOTZ / VES
Bs--
1 DOTZ / CLP
$--
1 DOTZ / PKR
Rs--
1 DOTZ / KZT
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1 DOTZ / THB
฿--
1 DOTZ / TWD
NT$--
1 DOTZ / AED
د.إ--
1 DOTZ / CHF
Fr--
1 DOTZ / HKD
HK$--
1 DOTZ / MAD
.د.م--
1 DOTZ / MXN
$--
1 DOTZ / PLN
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1 DOTZ / RON
лв--
1 DOTZ / SEK
kr--
1 DOTZ / BGN
лв--
1 DOTZ / HUF
Ft--
1 DOTZ / CZK
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1 DOTZ / KWD
د.ك--
1 DOTZ / ILS
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