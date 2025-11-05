Dracarys Token (DRA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) -%4,14 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,14

Dracarys Token (DRA) canlı fiyatı --. DRA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DRA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DRA son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%4,14 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dracarys Token (DRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 29,28K$ 29,28K $ 29,28K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,28K$ 29,28K $ 29,28K Dolaşım Arzı 577,00B 577,00B 577,00B Toplam Arz 577.000.000.000,0 577.000.000.000,0 577.000.000.000,0

Şu anki Dracarys Token piyasa değeri $ 29,28K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DRA arzı 577,00B olup, toplam arzı 577000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,28K.