Bugünkü DRAGON Fiyatı

Bugünkü DRAGON (DRAGON) fiyatı $ 0.0056094 olup, son 24 saatte % 11.40 değişim gösterdi. Mevcut DRAGON / USD dönüşüm oranı DRAGON başına $ 0.0056094 şeklindedir.

DRAGON, şu anda piyasa değeri açısından $ 2,486,809 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 443.22M DRAGON şeklindedir. Son 24 saat içinde DRAGON, $ 0.00474234 (en düşük) ile $ 0.00571162 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00808549 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.00284965 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DRAGON, son bir saatte -0.33% ve son 7 günde -14.27% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DRAGON (DRAGON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3.89M$ 3.89M $ 3.89M Dolaşım Arzı 443.22M 443.22M 443.22M Toplam Arz 694,002,804.2785704 694,002,804.2785704 694,002,804.2785704

Şu anki DRAGON piyasa değeri $ 2.49M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DRAGON arzı 443.22M olup, toplam arzı 694002804.2785704. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3.89M.