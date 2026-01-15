Bugünkü DSLA Protocol Fiyatı

Bugünkü DSLA Protocol (DSLA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,06 değişim gösterdi. Mevcut DSLA / USD dönüşüm oranı DSLA başına $ 0 şeklindedir.

DSLA Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 240.436 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,57B DSLA şeklindedir. Son 24 saat içinde DSLA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02429944 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DSLA, son bir saatte -%0,35 ve son 7 günde +%6,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DSLA Protocol (DSLA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 240,44K$ 240,44K $ 240,44K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 246,06K$ 246,06K $ 246,06K Dolaşım Arzı 5,57B 5,57B 5,57B Toplam Arz 5.696.563.023,000001 5.696.563.023,000001 5.696.563.023,000001

