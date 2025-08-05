DYOR hub Fiyatı (DYORHUB)
DYOR hub (DYORHUB), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 82.12K USD piyasa değerine sahiptir. DYORHUB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, DYOR hub / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DYOR hub / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DYOR hub / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DYOR hub / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+4.64%
|30 Gün
|$ 0
|-21.90%
|60 Gün
|$ 0
|-71.94%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DYOR hub fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.25%
+4.64%
-4.57%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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