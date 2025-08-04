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Eafin Fiyatı (EAFIN)

Listelenmedi

Eafin (EAFIN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,083889
$0,083889$0,083889
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Eafin (EAFIN) Fiyatı

Eafin (EAFIN), şu anda 0,083889 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 18,29M USD piyasa değerine sahiptir. EAFIN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Eafin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Eafin 24 saatlik fiyat değişimi
218,03M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Eafin (EAFIN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Eafin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Eafin / USD fiyat değişimi, $ +0,0193011559.
Son 60 gün içerisinde, Eafin / USD fiyat değişimi, $ -0,0097767176.
Son 90 gün içerisinde, Eafin / USD fiyat değişimi, $ -0,01629309662899932.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0193011559+%23,01
60 Gün$ -0,0097767176-%11,65
90 Gün$ -0,01629309662899932-%16,26

Eafin (EAFIN) Fiyat Analizi

En güncel Eafin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,410177
$ 0,410177$ 0,410177

--

--

-%7,29

Eafin (EAFIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 18,29M
$ 18,29M$ 18,29M

--
----

218,03M
218,03M 218,03M

Eafin (EAFIN) Nedir?

Financial Engineering & Financial Architecture which is based on AI to create new hybrid financial tools and bots to maximize the gain of portfolio. It aims to enpower users with cutting-edge AI driven tools, optimizing the way financial instruments strategies are executed in evolving crypto ecosystem. By integrating AI-powered financial products with a user centric design, the EAFIN ecosystem fosters opportunity across the crypto space.

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Eafin (EAFIN) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Eafin (EAFIN) Token Ekonomisi

Eafin (EAFIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EAFIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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EAFIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EAFIN / VND
2.207,539035
1 EAFIN / AUD
A$0,12918906
1 EAFIN / GBP
0,06291675
1 EAFIN / EUR
0,07214454
1 EAFIN / USD
$0,083889
1 EAFIN / MYR
RM0,35485047
1 EAFIN / TRY
3,41176563
1 EAFIN / JPY
¥12,331683
1 EAFIN / ARS
ARS$114,44556825
1 EAFIN / RUB
6,69014775
1 EAFIN / INR
7,35370974
1 EAFIN / IDR
Rp1.375,22928816
1 EAFIN / KRW
116,02855368
1 EAFIN / PHP
4,80432303
1 EAFIN / EGP
￡E.4,06526094
1 EAFIN / BRL
R$0,4697784
1 EAFIN / CAD
C$0,11492793
1 EAFIN / BDT
10,12708008
1 EAFIN / NGN
127,29736305
1 EAFIN / UAH
3,46042125
1 EAFIN / VES
Bs10,318347
1 EAFIN / CLP
$80,617329
1 EAFIN / PKR
Rs23,49143667
1 EAFIN / KZT
44,9561151
1 EAFIN / THB
฿2,72135916
1 EAFIN / TWD
NT$2,50408665
1 EAFIN / AED
د.إ0,30787263
1 EAFIN / CHF
Fr0,0671112
1 EAFIN / HKD
HK$0,65768976
1 EAFIN / MAD
.د.م0,75751767
1 EAFIN / MXN
$1,57879098
1 EAFIN / PLN
0,30955041
1 EAFIN / RON
лв0,36743382
1 EAFIN / SEK
kr0,81036774
1 EAFIN / BGN
лв0,14177241
1 EAFIN / HUF
Ft28,84691043
1 EAFIN / CZK
1,78012458
1 EAFIN / KWD
د.ك0,025586145
1 EAFIN / ILS
0,2852226