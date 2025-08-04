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eBTC Fiyatı (EBTC)

Listelenmedi

eBTC (EBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$114.852
$114.852$114.852
+%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü eBTC (EBTC) Fiyatı

eBTC (EBTC), şu anda 114.852 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,63M USD piyasa değerine sahiptir. EBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

eBTC Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,34
eBTC 24 saatlik fiyat değişimi
31,61 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında eBTC (EBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, eBTC / USD fiyat değişimi, $ +384,18.
Son 30 gün içerisinde, eBTC / USD fiyat değişimi, $ +6.749,4041172000.
Son 60 gün içerisinde, eBTC / USD fiyat değişimi, $ +10.153,9619532000.
Son 90 gün içerisinde, eBTC / USD fiyat değişimi, $ +20.739,67031285583.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +384,18+%0,34
30 Gün$ +6.749,4041172000+%5,88
60 Gün$ +10.153,9619532000+%8,84
90 Gün$ +20.739,67031285583+%22,04

eBTC (EBTC) Fiyat Analizi

En güncel eBTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 114.455
$ 114.455$ 114.455

$ 115.350
$ 115.350$ 115.350

$ 122.939
$ 122.939$ 122.939

-%0,05

+%0,34

-%3,78

eBTC (EBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,63M
$ 3,63M$ 3,63M

--
----

31,61
31,61 31,61

eBTC (EBTC) Nedir?

eBTC is a collateralized crypto asset soft pegged to the price of Bitcoin and built on the Ethereum network. It is backed exclusively by Lido's stETH and powered by immutable smart contracts with minimized counterparty reliance. It is designed to be the most decentralized synthetic Bitcoin in DeFi and offers the ability for anyone in the world to borrow BTC at no cost. Built by BadgerDAO

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eBTC (EBTC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

eBTC (EBTC) Token Ekonomisi

eBTC (EBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

EBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EBTC / VND
3.022.330.380
1 EBTC / AUD
A$176.872,08
1 EBTC / GBP
86.139
1 EBTC / EUR
98.772,72
1 EBTC / USD
$114.852
1 EBTC / MYR
RM485.823,96
1 EBTC / TRY
4.671.030,84
1 EBTC / JPY
¥16.883.244
1 EBTC / ARS
ARS$156.686.841
1 EBTC / RUB
9.159.447
1 EBTC / INR
10.067.926,32
1 EBTC / IDR
Rp1.882.819.370,88
1 EBTC / KRW
158.854.098,24
1 EBTC / PHP
6.577.574,04
1 EBTC / EGP
￡E.5.565.727,92
1 EBTC / BRL
R$643.171,2
1 EBTC / CAD
C$157.347,24
1 EBTC / BDT
13.864.933,44
1 EBTC / NGN
174.282.167,4
1 EBTC / UAH
4.737.645
1 EBTC / VES
Bs14.126.796
1 EBTC / CLP
$110.372.772
1 EBTC / PKR
Rs32.162.005,56
1 EBTC / KZT
61.549.186,8
1 EBTC / THB
฿3.725.798,88
1 EBTC / TWD
NT$3.428.332,2
1 EBTC / AED
د.إ421.506,84
1 EBTC / CHF
Fr91.881,6
1 EBTC / HKD
HK$900.439,68
1 EBTC / MAD
.د.م1.037.113,56
1 EBTC / MXN
$2.161.514,64
1 EBTC / PLN
423.803,88
1 EBTC / RON
лв503.051,76
1 EBTC / SEK
kr1.109.470,32
1 EBTC / BGN
лв194.099,88
1 EBTC / HUF
Ft39.494.157,24
1 EBTC / CZK
2.437.159,44
1 EBTC / KWD
د.ك35.029,86
1 EBTC / ILS
390.496,8