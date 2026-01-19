Bugünkü Edward by Claude Fiyatı

Bugünkü Edward by Claude (EDWARD) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 52,80 değişim gösterdi. Mevcut EDWARD / USD dönüşüm oranı EDWARD başına $ 0 şeklindedir.

Edward by Claude, şu anda piyasa değeri açısından $ 287.210 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,50M EDWARD şeklindedir. Son 24 saat içinde EDWARD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EDWARD, son bir saatte +%30,87 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Edward by Claude (EDWARD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 287,21K$ 287,21K $ 287,21K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 287,21K$ 287,21K $ 287,21K Dolaşım Arzı 998,50M 998,50M 998,50M Toplam Arz 998.500.300,440195 998.500.300,440195 998.500.300,440195

