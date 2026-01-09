Bugünkü eETH ARM LP Token Fiyatı

Bugünkü eETH ARM LP Token (ARM-WETH-EETH) fiyatı $ 3.131,08 olup, son 24 saatte % 1,60 değişim gösterdi. Mevcut ARM-WETH-EETH / USD dönüşüm oranı ARM-WETH-EETH başına $ 3.131,08 şeklindedir.

eETH ARM LP Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 184.734 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 59,00 ARM-WETH-EETH şeklindedir. Son 24 saat içinde ARM-WETH-EETH, $ 3.087,85 (en düşük) ile $ 3.176,7 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3.655,23 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 2.636,38 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARM-WETH-EETH, son bir saatte -%0,42 ve son 7 günde +%3,41 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

eETH ARM LP Token (ARM-WETH-EETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 184,73K$ 184,73K $ 184,73K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 184,73K$ 184,73K $ 184,73K Dolaşım Arzı 59,00 59,00 59,00 Toplam Arz 59,0 59,0 59,0

