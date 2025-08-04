Effective accelerationism (E/ACC) Nedir?

e/acc is a memecoin inspired by the philosophical movement of the same name. Effective accelerationism, often abbreviated as "e/acc", is a 21st-century philosophical movement that advocates for an explicitly pro-technology stance. Its proponents believe that unrestricted technological progress (especially driven by artificial intelligence) is a solution to universal human problems like poverty, war and climate change. We believe in promoting and supporting this movement by expressing it as a cultural artifact on the blockchain.

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Effective accelerationism (E/ACC) Kaynağı Resmi Websitesi

Effective accelerationism (E/ACC) Token Ekonomisi

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