Eggs Finance (EGGS) Nedir?

Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp.

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Eggs Finance (EGGS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Eggs Finance (EGGS) Token Ekonomisi

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