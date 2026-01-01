Bugünkü EGL1 Fiyatı

Bugünkü EGL1 (EGL1) fiyatı $ 0,01755808 olup, son 24 saatte % 2,41 değişim gösterdi. Mevcut EGL1 / USD dönüşüm oranı EGL1 başına $ 0,01755808 şeklindedir.

EGL1, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.858.055 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 958,87M EGL1 şeklindedir. Son 24 saat içinde EGL1, $ 0,01743659 (en düşük) ile $ 0,01808262 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,122851 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01688602 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EGL1, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -%9,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

EGL1 (EGL1) Piyasa Bilgileri

