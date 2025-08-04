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Elastic Finance Token Fiyatı (EEFI)

Listelenmedi

Elastic Finance Token (EEFI) Canlı Fiyat Grafiği

$43,94
$43,94$43,94
+%1,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Elastic Finance Token (EEFI) Fiyatı

Elastic Finance Token (EEFI), şu anda 43,92 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,55M USD piyasa değerine sahiptir. EEFI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Elastic Finance Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,52
Elastic Finance Token 24 saatlik fiyat değişimi
58,12K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Elastic Finance Token (EEFI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Elastic Finance Token / USD fiyat değişimi, $ +0,658213.
Son 30 gün içerisinde, Elastic Finance Token / USD fiyat değişimi, $ +7,0601663520.
Son 60 gün içerisinde, Elastic Finance Token / USD fiyat değişimi, $ +3,0367561680.
Son 90 gün içerisinde, Elastic Finance Token / USD fiyat değişimi, $ -4,91752343588833.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,658213+%1,52
30 Gün$ +7,0601663520+%16,08
60 Gün$ +3,0367561680+%6,91
90 Gün$ -4,91752343588833-%10,06

Elastic Finance Token (EEFI) Fiyat Analizi

En güncel Elastic Finance Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 43,17
$ 43,17$ 43,17

$ 44,06
$ 44,06$ 44,06

$ 486,79
$ 486,79$ 486,79

-%0,00

+%1,52

+%2,46

Elastic Finance Token (EEFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,55M
$ 2,55M$ 2,55M

--
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58,12K
58,12K 58,12K

Elastic Finance Token (EEFI) Nedir?

Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this.

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Elastic Finance Token (EEFI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Elastic Finance Token (EEFI) Token Ekonomisi

Elastic Finance Token (EEFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EEFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

EEFI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EEFI / VND
1.155.754,8
1 EEFI / AUD
A$67,6368
1 EEFI / GBP
32,94
1 EEFI / EUR
37,7712
1 EEFI / USD
$43,92
1 EEFI / MYR
RM185,7816
1 EEFI / TRY
1.786,2264
1 EEFI / JPY
¥6.456,24
1 EEFI / ARS
ARS$59.917,86
1 EEFI / RUB
3.502,62
1 EEFI / INR
3.849,588
1 EEFI / IDR
Rp719.999,8848
1 EEFI / KRW
60.746,6304
1 EEFI / PHP
2.516,1768
1 EEFI / EGP
￡E.2.126,6064
1 EEFI / BRL
R$245,952
1 EEFI / CAD
C$60,1704
1 EEFI / BDT
5.302,0224
1 EEFI / NGN
66.646,404
1 EEFI / UAH
1.811,7
1 EEFI / VES
Bs5.402,16
1 EEFI / CLP
$42.207,12
1 EEFI / PKR
Rs12.298,9176
1 EEFI / KZT
23.536,728
1 EEFI / THB
฿1.424,7648
1 EEFI / TWD
NT$1.311,4512
1 EEFI / AED
د.إ161,1864
1 EEFI / CHF
Fr35,136
1 EEFI / HKD
HK$344,3328
1 EEFI / MAD
.د.م396,5976
1 EEFI / MXN
$826,5744
1 EEFI / PLN
162,0648
1 EEFI / RON
лв192,3696
1 EEFI / SEK
kr424,2672
1 EEFI / BGN
лв74,2248
1 EEFI / HUF
Ft15.102,7704
1 EEFI / CZK
931,9824
1 EEFI / KWD
د.ك13,3956
1 EEFI / ILS
149,328