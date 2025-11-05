ElevateFi (EFI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 19,91 $ 19,91 $ 19,91 24 sa Düşük $ 20,17 $ 20,17 $ 20,17 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 19,91$ 19,91 $ 19,91 24 sa Yüksek $ 20,17$ 20,17 $ 20,17 Tüm Zamanların En Yükseği $ 20,18$ 20,18 $ 20,18 En Düşük Fiyat $ 19,77$ 19,77 $ 19,77 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,10 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,47 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,01 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,01

ElevateFi (EFI) canlı fiyatı $20,01. EFI, son 24 saat içinde en düşük $ 19,91 ve en yüksek $ 20,17 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EFI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 20,18, en düşük fiyatı ise $ 19,77 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EFI son bir saatte +%0,10 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,47 ve son 7 günde -%0,01 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ElevateFi (EFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 532,91K$ 532,91K $ 532,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 532,91K$ 532,91K $ 532,91K Dolaşım Arzı 26,63K 26,63K 26,63K Toplam Arz 26.634,52139543339 26.634,52139543339 26.634,52139543339

Şu anki ElevateFi piyasa değeri $ 532,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EFI arzı 26,63K olup, toplam arzı 26634.52139543339. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 532,91K.