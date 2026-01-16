Bugünkü ElizaBAO Fiyatı

Bugünkü ElizaBAO (ELIZABAO) fiyatı $ 0,0000439 olup, son 24 saatte % 4,44 değişim gösterdi. Mevcut ELIZABAO / USD dönüşüm oranı ELIZABAO başına $ 0,0000439 şeklindedir.

ElizaBAO, şu anda piyasa değeri açısından $ 43.891 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,91M ELIZABAO şeklindedir. Son 24 saat içinde ELIZABAO, $ 0,00003225 (en düşük) ile $ 0,00006429 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00006429 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002655 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ELIZABAO, son bir saatte +%1,23 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ElizaBAO (ELIZABAO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 43,89K$ 43,89K $ 43,89K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 43,89K$ 43,89K $ 43,89K Dolaşım Arzı 999,91M 999,91M 999,91M Toplam Arz 999.906.947,668552 999.906.947,668552 999.906.947,668552

