Bugünkü ELLIE Fiyatı

Bugünkü ELLIE (ELLIE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,79 değişim gösterdi. Mevcut ELLIE / USD dönüşüm oranı ELLIE başına $ 0 şeklindedir.

ELLIE, şu anda piyasa değeri açısından $ 558.630 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,78M ELLIE şeklindedir. Son 24 saat içinde ELLIE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0033953 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ELLIE, son bir saatte -%0,33 ve son 7 günde +%112,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ELLIE (ELLIE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 558,63K$ 558,63K $ 558,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 558,63K$ 558,63K $ 558,63K Dolaşım Arzı 999,78M 999,78M 999,78M Toplam Arz 999.779.004,9688079 999.779.004,9688079 999.779.004,9688079

Şu anki ELLIE piyasa değeri $ 558,63K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ELLIE arzı 999,78M olup, toplam arzı 999779004.9688079. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 558,63K.