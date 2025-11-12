Bugünkü EQTY Fiyatı

Bugünkü EQTY (EQTY) fiyatı $ 0,00594365 olup, son 24 saatte % 141,11 değişim gösterdi. Mevcut EQTY / USD dönüşüm oranı EQTY başına $ 0,00594365 şeklindedir.

EQTY, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.729.868 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 291,04M EQTY şeklindedir. Son 24 saat içinde EQTY, $ 0,00202503 (en düşük) ile $ 0,00926156 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,901021 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00202503 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EQTY, son bir saatte -%0,64 ve son 7 günde +%66,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

EQTY (EQTY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,73M$ 1,73M $ 1,73M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,73M$ 1,73M $ 1,73M Dolaşım Arzı 291,04M 291,04M 291,04M Toplam Arz 291.044.699,1775672 291.044.699,1775672 291.044.699,1775672

Şu anki EQTY piyasa değeri $ 1,73M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EQTY arzı 291,04M olup, toplam arzı 291044699.1775672. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,73M.