Esportplayer (ESPORT) Nedir?

Esportplayer is an esport crypto platform where users can watch esport, see tournament information, read news and watch highlights. At the core of the platform is the ESPORT token, and the ESPORT token can be earned through different activities: watch-to-earn, daily quests, reaching milestones or participating in live challenges. We are building the next generation esport crypto platform, as the way we watch esport hasn't changed much the last decade.

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Esportplayer (ESPORT) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Esportplayer (ESPORT) Token Ekonomisi

Esportplayer (ESPORT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ESPORT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!