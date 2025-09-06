ETH6900 (ETH6900) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,070108 $ 0,070108 $ 0,070108 24 sa Düşük $ 0,147761 $ 0,147761 $ 0,147761 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,070108$ 0,070108 $ 0,070108 24 sa Yüksek $ 0,147761$ 0,147761 $ 0,147761 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,147761$ 0,147761 $ 0,147761 En Düşük Fiyat $ 0,070108$ 0,070108 $ 0,070108 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%70,94 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

ETH6900 (ETH6900) canlı fiyatı $0,119845. ETH6900, son 24 saat içinde en düşük $ 0,070108 ve en yüksek $ 0,147761 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ETH6900 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,147761, en düşük fiyatı ise $ 0,070108 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ETH6900 son bir saatte -%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte +%70,94 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ETH6900 (ETH6900) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,32M$ 12,32M $ 12,32M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki ETH6900 piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ETH6900 arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,32M.