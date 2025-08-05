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Ethos Reserve Note Fiyatı (ERN)

Listelenmedi

Ethos Reserve Note (ERN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,988796
$0,988796$0,988796
+%1,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Ethos Reserve Note (ERN) Fiyatı

Ethos Reserve Note (ERN), şu anda 0,988772 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 69,02K USD piyasa değerine sahiptir. ERN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Ethos Reserve Note Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,24
Ethos Reserve Note 24 saatlik fiyat değişimi
69,80K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Ethos Reserve Note (ERN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Ethos Reserve Note / USD fiyat değişimi, $ +0,0121025.
Son 30 gün içerisinde, Ethos Reserve Note / USD fiyat değişimi, $ +0,0197366801.
Son 60 gün içerisinde, Ethos Reserve Note / USD fiyat değişimi, $ +0,0024731165.
Son 90 gün içerisinde, Ethos Reserve Note / USD fiyat değişimi, $ +0,0473652905240667.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0121025+%1,24
30 Gün$ +0,0197366801+%2,00
60 Gün$ +0,0024731165+%0,25
90 Gün$ +0,0473652905240667+%5,03

Ethos Reserve Note (ERN) Fiyat Analizi

En güncel Ethos Reserve Note fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,975001
$ 0,975001$ 0,975001

$ 0,992779
$ 0,992779$ 0,992779

$ 1,12
$ 1,12$ 1,12

+%0,31

+%1,24

-%0,42

Ethos Reserve Note (ERN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 69,02K
$ 69,02K$ 69,02K

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69,80K
69,80K 69,80K

Ethos Reserve Note (ERN) Nedir?

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Ethos Reserve Note (ERN) Kaynağı

Resmi Websitesi

Ethos Reserve Note (ERN) Token Ekonomisi

Ethos Reserve Note (ERN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ERN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ERN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ERN / VND
26.019,53518
1 ERN / AUD
A$1,52270888
1 ERN / GBP
0,741579
1 ERN / EUR
0,85034392
1 ERN / USD
$0,988772
1 ERN / MYR
RM4,18250556
1 ERN / TRY
40,18369408
1 ERN / JPY
¥145,349484
1 ERN / ARS
ARS$1.347,09308508
1 ERN / RUB
78,92378104
1 ERN / INR
86,79440616
1 ERN / IDR
Rp16.209,37445568
1 ERN / KRW
1.369,48877088
1 ERN / PHP
56,69618648
1 ERN / EGP
￡E.47,9060034
1 ERN / BRL
R$5,44813372
1 ERN / CAD
C$1,35461764
1 ERN / BDT
120,41265416
1 ERN / NGN
1.507,27414908
1 ERN / UAH
41,25156784
1 ERN / VES
Bs124,585272
1 ERN / CLP
$955,153752
1 ERN / PKR
Rs279,54561984
1 ERN / KZT
533,8874414
1 ERN / THB
฿31,99666192
1 ERN / TWD
NT$29,54450736
1 ERN / AED
د.إ3,62879324
1 ERN / CHF
Fr0,7910176
1 ERN / HKD
HK$7,75197248
1 ERN / MAD
.د.م8,96816204
1 ERN / MXN
$18,69767852
1 ERN / PLN
3,64856868
1 ERN / RON
лв4,33082136
1 ERN / SEK
kr9,55153752
1 ERN / BGN
лв1,67102468
1 ERN / HUF
Ft341,06701368
1 ERN / CZK
20,99162956
1 ERN / KWD
د.ك0,30157546
1 ERN / ILS
3,37171252