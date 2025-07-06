EVA (EVA) Nedir?

EVA Agent Online gives AI characters a “soul” — agents that remember, evolve, and feel real. More than bots, they live on X and beyond with on-chain memory, personality, and emotional depth. This approach lets EVA agents retain context and evolve over time, rather than resetting like conventional chatbots. Powered by the $EVA token, they grow through every interaction. It’s like an OS for AI NPCs — a bold step toward human-like, persistent digital companions in Web3.

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EVA (EVA) Kaynağı Resmi Websitesi

EVA (EVA) Token Ekonomisi

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