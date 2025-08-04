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EXMO Coin Fiyatı (EXM)

Listelenmedi

EXMO Coin (EXM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00647418
$0,00647418$0,00647418
-%1,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü EXMO Coin (EXM) Fiyatı

EXMO Coin (EXM), şu anda 0,00647539 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 440,34K USD piyasa değerine sahiptir. EXM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

EXMO Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,58
EXMO Coin 24 saatlik fiyat değişimi
68,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında EXMO Coin (EXM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, EXMO Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,000104153476682854.
Son 30 gün içerisinde, EXMO Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0014620077.
Son 60 gün içerisinde, EXMO Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0022292028.
Son 90 gün içerisinde, EXMO Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,000677153803090108.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000104153476682854-%1,58
30 Gün$ -0,0014620077-%22,57
60 Gün$ -0,0022292028-%34,42
90 Gün$ +0,000677153803090108+%11,68

EXMO Coin (EXM) Fiyat Analizi

En güncel EXMO Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00647635
$ 0,00647635$ 0,00647635

$ 0,0067352
$ 0,0067352$ 0,0067352

$ 0,101696
$ 0,101696$ 0,101696

-%1,60

-%1,58

+%0,11

EXMO Coin (EXM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 440,34K
$ 440,34K$ 440,34K

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68,00M
68,00M 68,00M

EXMO Coin (EXM) Nedir?

EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc.

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EXMO Coin (EXM) Kaynağı

Resmi Websitesi

EXMO Coin (EXM) Token Ekonomisi

EXMO Coin (EXM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EXM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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EXM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EXM / VND
170,39988785
1 EXM / AUD
A$0,0099721006
1 EXM / GBP
0,0048565425
1 EXM / EUR
0,0055688354
1 EXM / USD
$0,00647539
1 EXM / MYR
RM0,0273908997
1 EXM / TRY
0,2633541113
1 EXM / JPY
¥0,95188233
1 EXM / ARS
ARS$8,7861329215
1 EXM / RUB
0,5170598915
1 EXM / INR
0,5673089179
1 EXM / IDR
Rp106,1539174416
1 EXM / KRW
8,9438734219
1 EXM / PHP
0,3709103392
1 EXM / EGP
￡E.0,3133441221
1 EXM / BRL
R$0,035614645
1 EXM / CAD
C$0,0088712843
1 EXM / BDT
0,7885729942
1 EXM / NGN
9,8710197621
1 EXM / UAH
0,2701532708
1 EXM / VES
Bs0,79647297
1 EXM / CLP
$6,24875135
1 EXM / PKR
Rs1,8353845416
1 EXM / KZT
3,4963868305
1 EXM / THB
฿0,2095436204
1 EXM / TWD
NT$0,1930961298
1 EXM / AED
د.إ0,0237646813
1 EXM / CHF
Fr0,005180312
1 EXM / HKD
HK$0,0507670576
1 EXM / MAD
.د.م0,0586670334
1 EXM / MXN
$0,1216078242
1 EXM / PLN
0,0238941891
1 EXM / RON
лв0,0283622082
1 EXM / SEK
kr0,0624875135
1 EXM / BGN
лв0,0108786552
1 EXM / HUF
Ft2,2282464529
1 EXM / CZK
0,1375372836
1 EXM / KWD
د.ك0,00197499395
1 EXM / ILS
0,022016326