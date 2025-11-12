Bugünkü Exxon Mobil xStock Fiyatı

Bugünkü Exxon Mobil xStock (XOMX) fiyatı $ 122,24 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut XOMX / USD dönüşüm oranı XOMX başına $ 122,24 şeklindedir.

Exxon Mobil xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 398.792 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,26K XOMX şeklindedir. Son 24 saat içinde XOMX, $ 122,24 (en düşük) ile $ 122,24 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 122,51 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 113,85 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XOMX, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,51 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Exxon Mobil xStock (XOMX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 398,79K$ 398,79K $ 398,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,67M$ 3,67M $ 3,67M Dolaşım Arzı 3,26K 3,26K 3,26K Toplam Arz 30.034,9278485871 30.034,9278485871 30.034,9278485871

Şu anki Exxon Mobil xStock piyasa değeri $ 398,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XOMX arzı 3,26K olup, toplam arzı 30034.9278485871. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,67M.