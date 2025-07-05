fair (FAIR) Nedir?

his isn’t just a token, it’s a monument to conviction. The entire bonding curve was bought in a single transaction, then locked in Streamflow for 25 years. No presale, no inflation, no roadmap — just one massive on-chain flex immortalized in the transaction history. The token is untouchable, immovable, and perfectly useless in the best possible way. It’s the ultimate meme about time, trust, and terminal illiquidity.

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fair (FAIR) Token Ekonomisi

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