FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) Nedir?

The ticker $SOLANA represents a meme token embodying the current meta on the Solana blockchain. It combines elements from popular meme tokens like Fart, Goat, and Butthole, all humorously attributed to being "created by" AI. This token serves as both a parody and a satirical commentary on the proliferation of meme and AI-driven coins in the Solana ecosystem, encapsulating the absurdity and humor of the space.

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FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) Kaynağı Resmi Websitesi

FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) Token Ekonomisi

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