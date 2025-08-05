Feenix Fiyatı (FEENIX)
Feenix (FEENIX), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 111,24K USD piyasa değerine sahiptir. FEENIX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Feenix / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Feenix / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Feenix / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Feenix / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%6,19
|30 Gün
|$ 0
|-%65,81
|60 Gün
|$ 0
|-%82,45
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Feenix fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,94
+%6,19
-%29,97
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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