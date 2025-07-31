Felis (FELIS) Nedir?

Felis is a 100% community-driven meme token. Born from the internet’s love for cats and crypto, Felis is here to claw its way up the charts — powered entirely by its community. Our mission? To grow together through strategic CEX and DEX listings, strong partnerships, and the unstoppable support of our holders. There’s no centralized team calling the shots — Felis thrives on collective decision-making, grassroots momentum, and pure meme energy.

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Felis (FELIS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Felis (FELIS) Token Ekonomisi

Felis (FELIS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FELIS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!