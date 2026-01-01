Bugünkü FINE Fiyatı

Bugünkü FINE (FINE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,96 değişim gösterdi. Mevcut FINE / USD dönüşüm oranı FINE başına $ 0 şeklindedir.

FINE, şu anda piyasa değeri açısından $ 302.325 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69T FINE şeklindedir. Son 24 saat içinde FINE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FINE, son bir saatte -%0,61 ve son 7 günde -%2,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FINE (FINE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 302,33K$ 302,33K $ 302,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 302,33K$ 302,33K $ 302,33K Dolaşım Arzı 420,69T 420,69T 420,69T Toplam Arz 420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0

Şu anki FINE piyasa değeri $ 302,33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FINE arzı 420,69T olup, toplam arzı 420690000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 302,33K.