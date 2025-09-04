Finger Monkey (FM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,29 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%28,01 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Finger Monkey (FM) canlı fiyatı --. FM, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FM son bir saatte -%0,29 değişim gösterdi, 24 saatte +%28,01 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Finger Monkey (FM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 82,07K$ 82,07K $ 82,07K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 84,55K$ 84,55K $ 84,55K Dolaşım Arzı 960,00M 960,00M 960,00M Toplam Arz 988.994.365,0 988.994.365,0 988.994.365,0

Şu anki Finger Monkey piyasa değeri $ 82,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FM arzı 960,00M olup, toplam arzı 988994365.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 84,55K.