Finger Monkey Fiyatı (FM)

Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Finger Monkey (FM) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-04 15:24:20 (UTC+8)

Finger Monkey (FM) canlı fiyatı --.

Kısa vadeli performans açısından, FM son bir saatte -%0,29 değişim gösterdi, 24 saatte +%28,01 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Şu anki Finger Monkey piyasa değeri $ 82,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FM arzı 960,00M olup, toplam arzı 988994365.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 84,55K.

Finger Monkey (FM) Nedir?

Finger Monkey ($FM) is a meme-inspired token built on PulseChain, born from a viral Richard Heart post. While rooted in meme culture, the project goes beyond humor by powering the Finger Monkey ecosystem, which includes MonkBot, a PulseChain-optimized trading sniper bot that provides fast, customizable, and community-driven trading tools. The project blends meme energy + real utility through community contests, token burns, liquidity integrations, and future multi-chain expansion. $FM aims to unite PulseChain traders around a shared culture while offering tools and rewards that make DeFi both fun and functional.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Finger Monkey Fiyat Tahmini (USD)

Finger Monkey (FM) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Finger Monkey (FM) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Finger Monkey için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Finger Monkey fiyat tahminini hemen kontrol edin!

FM Varlığından Yerel Para Birimlerine

Finger Monkey (FM) Token Ekonomisi

Finger Monkey (FM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Finger Monkey (FM) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Finger Monkey (FM) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı FM fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
FM / USD güncel fiyatı nedir?
FM / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Finger Monkey varlığının piyasa değeri nedir?
FM piyasa değeri $ 82,07K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki FM arzı nedir?
Dolaşımdaki FM arzı, 960,00M USD.
FM için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
FM, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük FM fiyatı (ATL) nedir?
FM, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
FM işlem hacmi nedir?
FM için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
FM bu yıl daha da yükselir mi?
FM piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için FM fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-04 15:24:20 (UTC+8)

Finger Monkey (FM) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-03 18:16:00Zincir Üstü Veriler
Ağustos Kripto CEX ve DEX İşlem Hacimleri Ocak Ayından Bu Yana En Yüksek Seviyelere Ulaştı
09-03 13:43:00Sektör Haberleri
SOL/ETH oranı 0.04845'e yükseldi, 24 saatlik değişim (%) 5.25%
09-03 08:42:00Sektör Haberleri
Ethereum para çekme trendi devam ediyor, son 24 saatte CEX'lerden 10.600 ETH net çıkış gerçekleşti
09-03 07:05:00Sektör Haberleri
Ethereum Staking, Eylül 2023'ten Bu Yana En Uzun Kuyruğu Oluşturuyor, 832.000 ETH Kabul İçin Bekliyor
09-02 19:30:00Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı

