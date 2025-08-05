First Ever Meme Currency (KEKELS) Nedir?

KEKELS AS A MEME CURRENCY Kekels is a fictional currency of the satirical "People’s Republic of Kekistan," a meme-based "nation" from Reddit and 4chan. With a flag, "Cult of Kek," and Pepe the Frog, Kekistan parodies real countries. Kekels humorously represents value in this fictional world, with joking exchange rates like 1 Kekel = 0.1 EUR or 1 USD, but it has no real-world value.

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First Ever Meme Currency (KEKELS) Kaynağı Resmi Websitesi

First Ever Meme Currency (KEKELS) Token Ekonomisi

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