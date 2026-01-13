Bugünkü FixedCoin Fiyatı

Bugünkü FixedCoin (FIX) fiyatı $ 7,08 olup, son 24 saatte % 14,33 değişim gösterdi. Mevcut FIX / USD dönüşüm oranı FIX başına $ 7,08 şeklindedir.

FixedCoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 64.535 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,11K FIX şeklindedir. Son 24 saat içinde FIX, $ 7,0 (en düşük) ile $ 8,36 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 11,88 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 7,0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FIX, son bir saatte -%1,11 ve son 7 günde -%9,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FixedCoin (FIX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 64,54K$ 64,54K $ 64,54K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 64,54K$ 64,54K $ 64,54K Dolaşım Arzı 9,11K 9,11K 9,11K Toplam Arz 9.110,65871533 9.110,65871533 9.110,65871533

