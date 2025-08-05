Flare AI (FLARE) Nedir?

​Flare AI is a decentralized platform that integrates advanced AI agents to streamline trading, research, and portfolio management across spot and leveraged markets. Its key features include a Research Agent for analyzing social sentiment and on-chain data, a Solana Agent for executing complex transactions, and a Hyperliquid Agent enabling natural language-based trading. The platform offers real-time analytics, intuitive interfaces, and cross-chain bridging capabilities. Holding Flare tokens provides users with exclusive benefits within the ecosystem.

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Flare AI (FLARE) Kaynağı Resmi Websitesi

Flare AI (FLARE) Token Ekonomisi

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