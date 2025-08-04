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Flash Liquidity Token Fiyatı (FLP.1)

Listelenmedi

Flash Liquidity Token (FLP.1) Canlı Fiyat Grafiği

$1,34
$1,34$1,34
+%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Flash Liquidity Token (FLP.1) Fiyatı

Flash Liquidity Token (FLP.1), şu anda 1,34 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,51M USD piyasa değerine sahiptir. FLP.1 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Flash Liquidity Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,03
Flash Liquidity Token 24 saatlik fiyat değişimi
1,87M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Flash Liquidity Token (FLP.1) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Flash Liquidity Token / USD fiyat değişimi, $ +0,00043412.
Son 30 gün içerisinde, Flash Liquidity Token / USD fiyat değişimi, $ +0,1480588780.
Son 60 gün içerisinde, Flash Liquidity Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Flash Liquidity Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00043412+%0,03
30 Gün$ +0,1480588780+%11,05
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Flash Liquidity Token (FLP.1) Fiyat Analizi

En güncel Flash Liquidity Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,33
$ 1,33$ 1,33

$ 1,35
$ 1,35$ 1,35

$ 1,46
$ 1,46$ 1,46

-%0,10

+%0,03

-%5,96

Flash Liquidity Token (FLP.1) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,51M
$ 2,51M$ 2,51M

--
----

1,87M
1,87M 1,87M

Flash Liquidity Token (FLP.1) Nedir?

Flash Trade is a decentralized asset-backed perpetuals and spot exchange on Solana that lets you trade with up to 100x leverage, low fees, and minimal price impact. Flash’s trading activity is supported by a unique pool-to-peer model. Liquidity providers are rewarded with real yield generated from fees collected from trading activities. The protocol incorporates dynamic pricing via Pyth and a novel backup oracle system to ensure maximum uptime.

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Flash Liquidity Token (FLP.1) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Flash Liquidity Token (FLP.1) Token Ekonomisi

Flash Liquidity Token (FLP.1) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FLP.1 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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FLP.1 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FLP.1 / VND
35.262,1
1 FLP.1 / AUD
A$2,0636
1 FLP.1 / GBP
1,005
1 FLP.1 / EUR
1,1524
1 FLP.1 / USD
$1,34
1 FLP.1 / MYR
RM5,6682
1 FLP.1 / TRY
54,4978
1 FLP.1 / JPY
¥196,98
1 FLP.1 / ARS
ARS$1.828,095
1 FLP.1 / RUB
106,865
1 FLP.1 / INR
117,451
1 FLP.1 / IDR
Rp21.967,2096
1 FLP.1 / KRW
1.853,3808
1 FLP.1 / PHP
76,7686
1 FLP.1 / EGP
￡E.64,8828
1 FLP.1 / BRL
R$7,504
1 FLP.1 / CAD
C$1,8358
1 FLP.1 / BDT
161,7648
1 FLP.1 / NGN
2.033,383
1 FLP.1 / UAH
55,275
1 FLP.1 / VES
Bs164,82
1 FLP.1 / CLP
$1.287,74
1 FLP.1 / PKR
Rs375,2402
1 FLP.1 / KZT
718,106
1 FLP.1 / THB
฿43,4562
1 FLP.1 / TWD
NT$40,0124
1 FLP.1 / AED
د.إ4,9178
1 FLP.1 / CHF
Fr1,072
1 FLP.1 / HKD
HK$10,5056
1 FLP.1 / MAD
.د.م12,1002
1 FLP.1 / MXN
$25,2322
1 FLP.1 / PLN
4,9446
1 FLP.1 / RON
лв5,8692
1 FLP.1 / SEK
kr12,9444
1 FLP.1 / BGN
лв2,2646
1 FLP.1 / HUF
Ft460,9466
1 FLP.1 / CZK
28,4348
1 FLP.1 / KWD
د.ك0,4087
1 FLP.1 / ILS
4,556