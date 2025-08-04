Flash Liquidity Token (FLP.1) Nedir?

Flash Trade is a decentralized asset-backed perpetuals and spot exchange on Solana that lets you trade with up to 100x leverage, low fees, and minimal price impact. Flash’s trading activity is supported by a unique pool-to-peer model. Liquidity providers are rewarded with real yield generated from fees collected from trading activities. The protocol incorporates dynamic pricing via Pyth and a novel backup oracle system to ensure maximum uptime.

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Flash Liquidity Token (FLP.1) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Flash Liquidity Token (FLP.1) Token Ekonomisi

Flash Liquidity Token (FLP.1) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FLP.1 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!