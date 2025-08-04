Flash Liquidity Token Fiyatı (FLP.1)
Flash Liquidity Token (FLP.1), şu anda 1,34 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,51M USD piyasa değerine sahiptir. FLP.1 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Flash Liquidity Token / USD fiyat değişimi, $ +0,00043412.
Son 30 gün içerisinde, Flash Liquidity Token / USD fiyat değişimi, $ +0,1480588780.
Son 60 gün içerisinde, Flash Liquidity Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Flash Liquidity Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00043412
|+%0,03
|30 Gün
|$ +0,1480588780
|+%11,05
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Flash Liquidity Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,10
+%0,03
-%5,96
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Flash Trade is a decentralized asset-backed perpetuals and spot exchange on Solana that lets you trade with up to 100x leverage, low fees, and minimal price impact. Flash’s trading activity is supported by a unique pool-to-peer model. Liquidity providers are rewarded with real yield generated from fees collected from trading activities. The protocol incorporates dynamic pricing via Pyth and a novel backup oracle system to ensure maximum uptime.
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|1 FLP.1 / VND
₫35.262,1
|1 FLP.1 / AUD
A$2,0636
|1 FLP.1 / GBP
￡1,005
|1 FLP.1 / EUR
€1,1524
|1 FLP.1 / USD
$1,34
|1 FLP.1 / MYR
RM5,6682
|1 FLP.1 / TRY
₺54,4978
|1 FLP.1 / JPY
¥196,98
|1 FLP.1 / ARS
ARS$1.828,095
|1 FLP.1 / RUB
₽106,865
|1 FLP.1 / INR
₹117,451
|1 FLP.1 / IDR
Rp21.967,2096
|1 FLP.1 / KRW
₩1.853,3808
|1 FLP.1 / PHP
₱76,7686
|1 FLP.1 / EGP
￡E.64,8828
|1 FLP.1 / BRL
R$7,504
|1 FLP.1 / CAD
C$1,8358
|1 FLP.1 / BDT
৳161,7648
|1 FLP.1 / NGN
₦2.033,383
|1 FLP.1 / UAH
₴55,275
|1 FLP.1 / VES
Bs164,82
|1 FLP.1 / CLP
$1.287,74
|1 FLP.1 / PKR
Rs375,2402
|1 FLP.1 / KZT
₸718,106
|1 FLP.1 / THB
฿43,4562
|1 FLP.1 / TWD
NT$40,0124
|1 FLP.1 / AED
د.إ4,9178
|1 FLP.1 / CHF
Fr1,072
|1 FLP.1 / HKD
HK$10,5056
|1 FLP.1 / MAD
.د.م12,1002
|1 FLP.1 / MXN
$25,2322
|1 FLP.1 / PLN
zł4,9446
|1 FLP.1 / RON
лв5,8692
|1 FLP.1 / SEK
kr12,9444
|1 FLP.1 / BGN
лв2,2646
|1 FLP.1 / HUF
Ft460,9466
|1 FLP.1 / CZK
Kč28,4348
|1 FLP.1 / KWD
د.ك0,4087
|1 FLP.1 / ILS
₪4,556