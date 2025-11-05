Flayer (FLAY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01703944 $ 0,01703944 $ 0,01703944 24 sa Düşük $ 0,02157567 $ 0,02157567 $ 0,02157567 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01703944$ 0,01703944 $ 0,01703944 24 sa Yüksek $ 0,02157567$ 0,02157567 $ 0,02157567 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,257272$ 0,257272 $ 0,257272 En Düşük Fiyat $ 0,01259989$ 0,01259989 $ 0,01259989 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,24 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%17,10 Fiyat Değişimi (7 G) -%30,80 Fiyat Değişimi (7 G) -%30,80

Flayer (FLAY) canlı fiyatı $0,01788569. FLAY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01703944 ve en yüksek $ 0,02157567 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FLAY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,257272, en düşük fiyatı ise $ 0,01259989 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FLAY son bir saatte -%0,24 değişim gösterdi, 24 saatte -%17,10 ve son 7 günde -%30,80 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Flayer (FLAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,76M$ 10,76M $ 10,76M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,94M$ 17,94M $ 17,94M Dolaşım Arzı 600,00M 600,00M 600,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Flayer piyasa değeri $ 10,76M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FLAY arzı 600,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,94M.