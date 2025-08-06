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Flaze Coin Fiyatı (FLAZE)

Listelenmedi

Flaze Coin (FLAZE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01359501
$0,01359501$0,01359501
+%2,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Flaze Coin (FLAZE) Fiyatı

Flaze Coin (FLAZE), şu anda 0,01359501 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 261,92K USD piyasa değerine sahiptir. FLAZE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Flaze Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,17
Flaze Coin 24 saatlik fiyat değişimi
19,27M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Flaze Coin (FLAZE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Flaze Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,00028895.
Son 30 gün içerisinde, Flaze Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Flaze Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Flaze Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00028895+%2,17
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Flaze Coin (FLAZE) Fiyat Analizi

En güncel Flaze Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,01313419
$ 0,01313419$ 0,01313419

$ 0,01368564
$ 0,01368564$ 0,01368564

$ 0,01720448
$ 0,01720448$ 0,01720448

-%0,66

+%2,17

--

Flaze Coin (FLAZE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 261,92K
$ 261,92K$ 261,92K

--
----

19,27M
19,27M 19,27M

Flaze Coin (FLAZE) Nedir?

Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet

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Flaze Coin (FLAZE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Flaze Coin (FLAZE) Token Ekonomisi

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FLAZE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FLAZE / VND
357,75268815
1 FLAZE / AUD
A$0,0209363154
1 FLAZE / GBP
0,0101962575
1 FLAZE / EUR
0,0116917086
1 FLAZE / USD
$0,01359501
1 FLAZE / MYR
RM0,0575068923
1 FLAZE / TRY
0,5529090567
1 FLAZE / JPY
¥1,99846647
1 FLAZE / ARS
ARS$18,1993679868
1 FLAZE / RUB
1,0892322012
1 FLAZE / INR
1,1917385766
1 FLAZE / IDR
Rp222,8689807344
1 FLAZE / KRW
18,9082118082
1 FLAZE / PHP
0,7819849752
1 FLAZE / EGP
￡E.0,6582703842
1 FLAZE / BRL
R$0,074772555
1 FLAZE / CAD
C$0,0186251637
1 FLAZE / BDT
1,6579114695
1 FLAZE / NGN
20,7874500405
1 FLAZE / UAH
0,566911917
1 FLAZE / VES
Bs1,71297126
1 FLAZE / CLP
$13,13277966
1 FLAZE / PKR
Rs3,8511944328
1 FLAZE / KZT
7,3130277792
1 FLAZE / THB
฿0,4402064238
1 FLAZE / TWD
NT$0,4073064996
1 FLAZE / AED
د.إ0,0498936867
1 FLAZE / CHF
Fr0,010876008
1 FLAZE / HKD
HK$0,1065848784
1 FLAZE / MAD
.د.م0,123714591
1 FLAZE / MXN
$0,2543626371
1 FLAZE / PLN
0,0501655869
1 FLAZE / RON
лв0,0595461438
1 FLAZE / SEK
kr0,1314637467
1 FLAZE / BGN
лв0,0228396168
1 FLAZE / HUF
Ft4,6781788911
1 FLAZE / CZK
0,2886220623
1 FLAZE / KWD
د.ك0,00414647805
1 FLAZE / ILS
0,0469027845