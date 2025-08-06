Flaze Coin Fiyatı (FLAZE)
Flaze Coin (FLAZE), şu anda 0,01359501 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 261,92K USD piyasa değerine sahiptir. FLAZE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Flaze Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,00028895.
Son 30 gün içerisinde, Flaze Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Flaze Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Flaze Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00028895
|+%2,17
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Flaze Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,66
+%2,17
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet
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