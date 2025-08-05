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FLOCKY Fiyatı (FLOCKY)

Listelenmedi

FLOCKY (FLOCKY) Canlı Fiyat Grafiği

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+%0,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü FLOCKY (FLOCKY) Fiyatı

FLOCKY (FLOCKY), şu anda 0,00002252 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 22,48K USD piyasa değerine sahiptir. FLOCKY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

FLOCKY Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,45
FLOCKY 24 saatlik fiyat değişimi
998,16M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında FLOCKY (FLOCKY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, FLOCKY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FLOCKY / USD fiyat değişimi, $ +0,0000005684.
Son 60 gün içerisinde, FLOCKY / USD fiyat değişimi, $ -0,0000058213.
Son 90 gün içerisinde, FLOCKY / USD fiyat değişimi, $ -0,00000452625245993175.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,45
30 Gün$ +0,0000005684+%2,52
60 Gün$ -0,0000058213-%25,84
90 Gün$ -0,00000452625245993175-%16,73

FLOCKY (FLOCKY) Fiyat Analizi

En güncel FLOCKY fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,0000224
$ 0,0000224$ 0,0000224

$ 0,00002252
$ 0,00002252$ 0,00002252

$ 0,00267496
$ 0,00267496$ 0,00267496

--

+%0,45

-%10,45

FLOCKY (FLOCKY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 22,48K
$ 22,48K$ 22,48K

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998,16M
998,16M 998,16M

FLOCKY (FLOCKY) Nedir?

Flocky is a crypto bird who seeks to made you a crypto millionaire alongside in this bull run! Flocky is a relatively new memecoin operating on the Solana blockchain. Recent insights indicate that Flocky has seen significant movement, with its market cap experiencing a notable increase. Reports from posts on X suggest that Flocky has gone from a market cap of 115k to 432k, highlighting a bullish trend with the current market cap at around 354k. This suggests a rapid rise in interest and speculation around this memecoin. However, like all memecoins, Flocky's value is highly volatile and driven by community sentiment, FOMO, and speculative trading rather than fundamental utility or value. Potential investors should approach with caution

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FLOCKY (FLOCKY) Kaynağı

Resmi Websitesi

FLOCKY (FLOCKY) Token Ekonomisi

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FLOCKY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FLOCKY / VND
0,5926138
1 FLOCKY / AUD
A$0,0000346808
1 FLOCKY / GBP
0,00001689
1 FLOCKY / EUR
0,0000193672
1 FLOCKY / USD
$0,00002252
1 FLOCKY / MYR
RM0,0000952596
1 FLOCKY / TRY
0,000915438
1 FLOCKY / JPY
¥0,00331044
1 FLOCKY / ARS
ARS$0,030556262
1 FLOCKY / RUB
0,0017975464
1 FLOCKY / INR
0,0019790576
1 FLOCKY / IDR
Rp0,3691802688
1 FLOCKY / KRW
0,0311911008
1 FLOCKY / PHP
0,0012910716
1 FLOCKY / EGP
￡E.0,0010908688
1 FLOCKY / BRL
R$0,0001236348
1 FLOCKY / CAD
C$0,0000308524
1 FLOCKY / BDT
0,0027424856
1 FLOCKY / NGN
0,0342770164
1 FLOCKY / UAH
0,0009395344
1 FLOCKY / VES
Bs0,00283752
1 FLOCKY / CLP
$0,02177684
1 FLOCKY / PKR
Rs0,0063668544
1 FLOCKY / KZT
0,012159674
1 FLOCKY / THB
฿0,0007291976
1 FLOCKY / TWD
NT$0,0006731228
1 FLOCKY / AED
د.إ0,0000826484
1 FLOCKY / CHF
Fr0,000018016
1 FLOCKY / HKD
HK$0,000176782
1 FLOCKY / MAD
.د.م0,0002042564
1 FLOCKY / MXN
$0,000425628
1 FLOCKY / PLN
0,0000830988
1 FLOCKY / RON
лв0,0000986376
1 FLOCKY / SEK
kr0,000217318
1 FLOCKY / BGN
лв0,0000380588
1 FLOCKY / HUF
Ft0,0077653464
1 FLOCKY / CZK
0,0004783248
1 FLOCKY / KWD
د.ك0,0000068686
1 FLOCKY / ILS
0,0000767932