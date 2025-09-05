FLOWER Hakkında Daha Fazla Bilgi

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:53:15 (UTC+8)

FlowerAI (FLOWER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
FlowerAI (FLOWER) canlı fiyatı $0,00014234. FLOWER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00014118 ve en yüksek $ 0,00014721 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FLOWER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03741161, en düşük fiyatı ise $ 0,00012624 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FLOWER son bir saatte -%0,22 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,30 ve son 7 günde -%12,87 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

FlowerAI (FLOWER) Piyasa Bilgileri

Şu anki FlowerAI piyasa değeri $ 142,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FLOWER arzı 999,88M olup, toplam arzı 999877178.915825. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 142,29K.

FlowerAI (FLOWER) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, FlowerAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FlowerAI / USD fiyat değişimi, $ +0,0000140891.
Son 60 gün içerisinde, FlowerAI / USD fiyat değişimi, $ -0,0000376394.
Son 90 gün içerisinde, FlowerAI / USD fiyat değişimi, $ -0,00006677642982021593.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%3,30
30 Gün$ +0,0000140891+%9,90
60 Gün$ -0,0000376394-%26,44
90 Gün$ -0,00006677642982021593-%31,93

FlowerAI (FLOWER) Nedir?

FlowerAI introduces FloweyQuant, an advanced AI agent leveraging cutting-edge technologies like LLM Retrieval-Augmented Generation (RAG) and integrating with leading on-chain protocols such as Pump.Fun, Cielo Finance, and Helius. FloweyQuant delivers instant analysis of token performance, market movements, and wallet activity, helping you make data-driven decisions in real time. To complement this, flowerAI offers an interactive, live-updating platform to visualize and analyze holders of our ecosystem token, $FLOWER. This innovative tool provides actionable insights into on-chain behavior, empowering you to stay at the forefront of evolving metas.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

FlowerAI (FLOWER) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

FlowerAI Fiyat Tahmini (USD)

FlowerAI (FLOWER) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? FlowerAI (FLOWER) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak FlowerAI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

FlowerAI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

FLOWER Varlığından Yerel Para Birimlerine

FlowerAI (FLOWER) Token Ekonomisi

FlowerAI (FLOWER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FLOWER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: FlowerAI (FLOWER) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü FlowerAI (FLOWER) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı FLOWER fiyatı, 0,00014234 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
FLOWER / USD güncel fiyatı nedir?
FLOWER / USD güncel fiyatı $ 0,00014234. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
FlowerAI varlığının piyasa değeri nedir?
FLOWER piyasa değeri $ 142,29K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki FLOWER arzı nedir?
Dolaşımdaki FLOWER arzı, 999,88M USD.
FLOWER için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
FLOWER, ATH fiyatı olan 0,03741161 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük FLOWER fiyatı (ATL) nedir?
FLOWER, ATL fiyatı olan 0,00012624 USD değerine düştü.
FLOWER işlem hacmi nedir?
FLOWER için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
FLOWER bu yıl daha da yükselir mi?
FLOWER piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için FLOWER fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:53:15 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.