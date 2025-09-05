FlowerAI (FLOWER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00014118 $ 0,00014118 $ 0,00014118 24 sa Düşük $ 0,00014721 $ 0,00014721 $ 0,00014721 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00014118$ 0,00014118 $ 0,00014118 24 sa Yüksek $ 0,00014721$ 0,00014721 $ 0,00014721 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03741161$ 0,03741161 $ 0,03741161 En Düşük Fiyat $ 0,00012624$ 0,00012624 $ 0,00012624 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,22 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,30 Fiyat Değişimi (7 G) -%12,87 Fiyat Değişimi (7 G) -%12,87

FlowerAI (FLOWER) canlı fiyatı $0,00014234. FLOWER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00014118 ve en yüksek $ 0,00014721 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FLOWER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03741161, en düşük fiyatı ise $ 0,00012624 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FLOWER son bir saatte -%0,22 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,30 ve son 7 günde -%12,87 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

FlowerAI (FLOWER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 142,29K$ 142,29K $ 142,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 142,29K$ 142,29K $ 142,29K Dolaşım Arzı 999,88M 999,88M 999,88M Toplam Arz 999.877.178,915825 999.877.178,915825 999.877.178,915825

Şu anki FlowerAI piyasa değeri $ 142,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FLOWER arzı 999,88M olup, toplam arzı 999877178.915825. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 142,29K.